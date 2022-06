Nominata la nuova responsabile comunicazione del Pd sannita (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri, 7 giugno 2022, presso la sede del partito in corso Garibaldi, il Segretario Provinciale, Giovanni Cacciano, ha nominato Alessia Sarno responsabile comunicazione, Digital e Social Media del Partito Democratico. Alessia, di Paduli, è laureata in comunicazione Politica e Istituzionale c/o l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e specializzata in comunicazione d’Impresa all’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Graphic designer e consulente aziendale di marketing e comunicazione digitale, ha lavorato alla The Walt Disney Company Italia nonché collaborato a precedenti campagne elettorali e civili locali. Una nuova risorsa utile e necessaria per informare in maniera coordinata e coerente i cittadini Sanniti sui programmi, le idee e l’operato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri, 7 giugno 2022, presso la sede del partito in corso Garibaldi, il Segretario Provinciale, Giovanni Cacciano, ha nominato Alessia Sarno, Digital e Social Media del Partito Democratico. Alessia, di Paduli, è laureata inPolitica e Istituzionale c/o l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e specializzata ind’Impresa all’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Graphic designer e consulente aziendale di marketing edigitale, ha lavorato alla The Walt Disney Company Italia nonché collaborato a precedenti campagne elettorali e civili locali. Unarisorsa utile e necessaria per informare in maniera coordinata e coerente i cittadini Sanniti sui programmi, le idee e l’operato ...

Advertising

Ciotolastro : RT @umanesimo: La nuova ambasciatrice Usa in Ucraina Bridget Brink (nominata da Biden) fu nominata da Trump ambasciatrice in Slovacchia nel… - umanesimo : La nuova ambasciatrice Usa in Ucraina Bridget Brink (nominata da Biden) fu nominata da Trump ambasciatrice in Slova… - alberto_isidori : @IsolaDeiFamosi Portategli una lingua nuova, per quanto sta facendo la lecchina, se l'è finita, questa è un altra f… - ParliamoDiNews : Mugnano, nominata la nuova giunta comunale: le deleghe #Giugliano #Marano #Villaricca #Mugnano #Melito #Qualiano… - Confagri_Mn : Aria nuova in @Confagricoltura: Annamaria Barrile è stata nominata questa mattina nuova direttrice generale dell'Or… -

Cristina Colaiacovo nominata nel Comitato Esecutivo di Acri ... la Presidente dell'Ente che dal 30 maggio 2022 da Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia è diventato Fondazione Perugia, ha ottenuto una nuova manifestazione di fiducia, entrando a far parte dei ... Gruppo Locauto, Raffaella Tavazza nominata chief executive officer Nella sua nuova veste acquisisce la piena responsabilità nella gestione di tutte le aree di business del Gruppo, tracciandone le linee guida operative per lo sviluppo dei prossimi anni. anteprima24.it Discovery, Araimo a capo dell'area Sud Europa Nuove nomine in casa Discovery. Alessandro Araimo è stato nominato a capo dell'area Sud Europa di Warner Bros-Discovery, la società nata dalla fusione appunto tra Discovery e Warner Media. Il ... L'IZS NOMINATO CENTRO DI REFERENZA DELLA FAO PER I CORONAVIRUS NEGLI ANIMALI Con la nomina a Centro di Referenza FAO per i coronavirus zoonotici la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, ha valutato positivamente l’expertise scientifica ... ... la Presidente dell'Ente che dal 30 maggio 2022 da Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia è diventato Fondazione Perugia, ha ottenuto unamanifestazione di fiducia, entrando a far parte dei ...Nella suaveste acquisisce la piena responsabilità nella gestione di tutte le aree di business del Gruppo, tracciandone le linee guida operative per lo sviluppo dei prossimi anni. Nominata la nuova responsabile comunicazione del Pd sannita Nuove nomine in casa Discovery. Alessandro Araimo è stato nominato a capo dell'area Sud Europa di Warner Bros-Discovery, la società nata dalla fusione appunto tra Discovery e Warner Media. Il ...Con la nomina a Centro di Referenza FAO per i coronavirus zoonotici la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, ha valutato positivamente l’expertise scientifica ...