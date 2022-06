Napoli | il procuratore di Mario Rui | «Lazio? Il giocatore non è in vendita»

(Di mercoledì 8 giugno 2022) IldiRui fa il punto della situazione sul laterale portoghese del. Le dichiarazioni sull’interesse dellaGiuffredi è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione del suo assistitoRui. LE PAROLE – «L’anno scorso di questo periodo tutti volevano andasse via, ma lui ha fatto una grandissima stagione. Per fare il capitano, però, servono nervi saldi e lui non sempre li ha.Rui alla? Per me rimane al, ma dovesse succedere qualcosa ne parleremo. Ilcomunque non lo ha messo in». L'articolo proviene da Calcio News 24.

