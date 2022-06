Musica: al Teatro alla Scala Michele Gamba e Mario Martone rimettono in scena Rigoletto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Milano, 8 giu. (Adnkronos) - A 28 anni dall'ultima, classica produzione di Gilbert Deflo, la Scala propone una versione cruda e contemporanea del capolavoro verdiano. Le scene sono di Margherita Palli, i costumi di Ursula Patzak. In scena Amartuvshin Enkhbat è Rigoletto, Nadine Sierra è Gilda e Piero Pretti è il Duca. I titoli che compongono la cosiddetta trilogia popolare di Verdi costituiscono per il Teatro alla Scala appuntamenti del tutto particolari e ogni nuova produzione suscita interesse e attesa: a dieci giorni dalla prima tutte le rappresentazioni sono prossime al tutto esaurito. Per rimettere in scena Rigoletto - dal 20 giugno all'11 luglio - a 28 anni dal precedente allestimento il Teatro ha fatto ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Milano, 8 giu. (Adnkronos) - A 28 anni dall'ultima, classica produzione di Gilbert Deflo, lapropone una versione cruda e contemporanea del capolavoro verdiano. Le scene sono di Margherita Palli, i costumi di Ursula Patzak. InAmartuvshin Enkhbat è, Nadine Sierra è Gilda e Piero Pretti è il Duca. I titoli che compongono la cosiddetta trilogia popolare di Verdi costituiscono per ilappuntamenti del tutto particolari e ogni nuova produzione suscita interesse e attesa: a dieci giorni dprima tutte le rappresentazioni sono prossime al tutto esaurito. Per rimettere in- dal 20 giugno all'11 luglio - a 28 anni dal precedente allestimento ilha fatto ...

