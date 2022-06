Kim Kardashian: “Per restare giovane mangerei anche la ca*ca” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non è certo un segreto quanto Kim Kardashian tenga alla sua bellezza e alla sua immagine. Ora l’imprenditrice digitale sta per lanciare SKKN, la sua nuova linea beauty, e tra un’intervista e l’altra per pubblicizzare questa collezione ha parlato anche di cosa è disposta a fare per mantenersi giovane e affascinante il più a lungo possibile, magari anche usando quale trucchetto per ingannare il tempo che passa. Sulle pagine del New York Times, e come riportato anche dal sito Indian Express, Kim Kardashian ha rivelato che proverebbe di tutto, anche cose estreme per fermare il tempo e restare giovane e bella: “Proverei di tutto. Se mi dicessi che dovrei letteralmente mangiare della cacca ogni singolo giorno per sembrare più ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non è certo un segreto quanto Kimtenga alla sua bellezza e alla sua immagine. Ora l’imprenditrice digitale sta per lanciare SKKN, la sua nuova linea beauty, e tra un’intervista e l’altra per pubblicizzare questa collezione ha parlatodi cosa è disposta a fare per mantenersie affascinante il più a lungo possibile, magariusando quale trucchetto per ingannare il tempo che passa. Sulle pagine del New York Times, e come riportatodal sito Indian Express, Kimha rivelato che proverebbe di tutto,cose estreme per fermare il tempo ee bella: “Proverei di tutto. Se mi dicessi che dovrei letteralmente mangiare della cacca ogni singolo giorno per sembrare più ...

