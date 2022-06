Isola 16, ex naufraga contro Roger Balduino: “Hai preso in giro tutta Italia” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Martedì 7 giugno, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Pomeriggio 5. In studio Barbara d’Urso ha chiamato alcuni ex concorrenti dell’Isola dei Famosi, tra cui Roger Balduino. Potrebbe interessarti: La replica di Pomeriggio 5 Roger Balduino al centro delle polemiche Roger Balduino è finito al centro delle polemiche per il finto flirt con Estefania Bernal all’Isola dei Famosi. L’ex concorrente ha ammesso che prima di “sbarcare” in Honduras, tra i due c’è stato qualcosa in hotel. Eliminato dal reality show di Canale 5, il modello ha rivelato di essere abituato a perdonare. Dunque, quando terminerà l’Isola dei Famosi gli piacerebbe rivedere la modella sudamericana. Incalzato da Barbara d’Urso, il modello brasiliano ha ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 giugno 2022) Martedì 7 giugno, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Pomeriggio 5. In studio Barbara d’Urso ha chiamato alcuni ex concorrenti dell’dei Famosi, tra cui. Potrebbe interessarti: La replica di Pomeriggio 5al centro delle polemicheè finito al centro delle polemiche per il finto flirt con Estefania Bernal all’dei Famosi. L’ex concorrente ha ammesso che prima di “sbarcare” in Honduras, tra i due c’è stato qualcosa in hotel. Eliminato dal reality show di Canale 5, il modello ha rivelato di essere abituato a perdonare. Dunque, quando terminerà l’dei Famosi gli piacerebbe rivedere la modella sudamericana. Incalzato da Barbara d’Urso, il modello brasiliano ha ...

