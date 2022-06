Inter, l’agente di Dybala è arrivato in sede (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ore calde per Paulo Dybala all’Inter, l’argentino è un obiettivo dichiarato di Marotta che da qualche giorno è ormai... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ore calde per Pauloall’, l’argentino è un obiettivo dichiarato di Marotta che da qualche giorno è ormai...

Advertising

DiMarzio : #Dybala: adesso l'incontro @Inter-agente dell'argentino @SkySport #calciomercato - Glongari : #Inter l’agente di #Dybala #Antun arriva in sede @tvdellosport ?? @GianluVisco - TuttoMercatoWeb : #Inter, l'agente di #Inzaghi e #Bastoni in sede: pronto il rinnovo del tecnico e si discute su eventuale cessione d… - PromiseNnamdi1 : RT @Glongari: #Inter l’agente di #Dybala #Antun arriva in sede @tvdellosport ?? @GianluVisco - sportli26181512 : Inter, l’agente di Dybala è arrivato in sede: Ore calde per Paulo Dybala all’Inter, l’argentino è un obiettivo dich… -