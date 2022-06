Inter, ad Appiano Gentile sponsor Suning per un altro anno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Suning rinnova lo sponsor del centro di allenamento ad Appiano Gentile Anche per la prossima stagione il centro di allenamento dell’Inter in quel di Appiano Gentile avrà sponsor Suning. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport di oggi secondo cui la partnership andrà avanti per un altro anno: nessun accenno, invece, alle maglie di allenamento. In discussione pure il contratto con Nike. Capitolo centro sportivo: Suning ha confermato la sponsorizzazione per la Pinetina che porterà ancora il nome del colosso cinese. Accordo annuale per il 2022-23 a cifre leggermente più basse rispetto agli attuali 16 milioni. Con Nike va avanti la trattativa per il rinnovo dell’accordo ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)rinnova lodel centro di allenamento adAnche per la prossima stagione il centro di allenamento dell’in quel diavrà. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport di oggi secondo cui la partnership andrà avanti per un: nessun accenno, invece, alle maglie di allenamento. In discussione pure il contratto con Nike. Capitolo centro sportivo:ha confermato laizzazione per la Pinetina che porterà ancora il nome del colosso cinese. Accordo annuale per il 2022-23 a cifre leggermente più basse rispetto agli attuali 16 milioni. Con Nike va avanti la trattativa per il rinnovo dell’accordo ...

