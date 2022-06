Incidente a Roccastrada, è morto il 14enne che viaggiava sullo scooter - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ambulanza nella notte Per approfondire : Articolo : Si scontra in motorino contro un'auto: grave un 14enne Ancora sangue sulle strade, questa la volta la vittima ha solo 14 anni. Si chiamava Leonardo ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ambulanza nella notte Per approfondire : Articolo : Si scontra in motorino contro un'auto: grave unAncora sangue sulle strade, questa la volta la vittima ha solo 14 anni. Si chiamava Leonardo ...

