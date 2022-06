Il McDonald’s riapre a Modica: in pieno centro storico (Di mercoledì 8 giugno 2022) Modica – La notizia della prossima apertura del McDonald’s a Modica ha scatenato una serie di polemiche inutili sui social. Polemiche fuori luogo che dovrebbero essere sostituiti da commenti positivi. Aprire un McDonald’s nel centro storico di Modica, pare nei locali vicino piazza Matteotti dove una volta vi era la Standa, dovrebbe invece far gioire i Modicani poiché con la prossima apertura del McDonald’s a Modica porterà moltissime persone provenienti dai paesi limitrofi come Scicli, Pozzallo, Ispica e non solo. Inoltre i turisti potranno scegliere il McDonald’s, come avviene nelle grandi città, per i propri bambini e nello stesso tempo gustare i prodotti tipici Modicani nelle ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 8 giugno 2022)– La notizia della prossima apertura delha scatenato una serie di polemiche inutili sui social. Polemiche fuori luogo che dovrebbero essere sostituiti da commenti positivi. Aprire unneldi, pare nei locali vicino piazza Matteotti dove una volta vi era la Standa, dovrebbe invece far gioire ini poiché con la prossima apertura delporterà moltissime persone provenienti dai paesi limitrofi come Scicli, Pozzallo, Ispica e non solo. Inoltre i turisti potranno scegliere il, come avviene nelle grandi città, per i propri bambini e nello stesso tempo gustare i prodotti tipicini nelle ...

Advertising

ragusaoggi : McDonald’s ci riprova: dopo 13 anni riapre a Modica. E’ sfida fra i panini e le scacce - infoiteconomia : Mcdonald's riapre a Modica dopo 13 anni e sfida le scacce Modica - infoiteconomia : Riapre il McDonald's a Modica: non più al Polo commerciale ma in pieno centro storico - Modica - CorriereRagusa : Riapre il McDonald's a Modica: non più al Polo commerciale ma in pieno centro storico - Modica - Corriere di Ragusa - palermo24h : Mcdonald’s riapre a Modica dopo 13 anni e sfida le scacce Modica -

Cinema all'aperto, riapre l'Arena del Frontone, dal 9 giugno tanti grandi film ... punto fermo e atteso dell'estate perugina, riapre con un ... tratto dal romanzo di Gregory McDonald. Un film che nel 1997 venne ...godere di un coupon da 10 ingressi per le sale del Cinematografo S. ... Mcdonald's riapre a Modica dopo 13 anni e sfida le scacce Modica - La rivincita. Tredici anni dopo la cocente sconfitta ai fornelli, Mcdonald's torna a Modica e torna a sfidare le scacce modicane, che vinsero il primo tempo della partita del cibo di strada. Il Mcdonald's aprirà a breve a Modica bassa, in pieno centro storico, e ... RagusaNews ... punto fermo e atteso dell'estate perugina,con un ... tratto dal romanzo di Gregory. Un film che nel 1997 venne ...godere di un coupon da 10 ingressi per le sale del Cinematografo. ...Modica - La rivincita. Tredici anni dopo la cocente sconfitta ai fornelli,torna a Modica e torna a sfidare le scacce modicane, che vinsero il primo tempo della partita del cibo di strada. Ilaprirà a breve a Modica bassa, in pieno centro storico, e ... Mcdonald's riapre a Modica dopo 13 anni e sfida le scacce Modica