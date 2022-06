Il limbo dei 4 Pillars (solo MJF può salvarli) (Di mercoledì 8 giugno 2022) A che punto è la notte? Per un anno abbiamo fantasticato sui 4 Pillars, che poi sono diventati addirittura 8. Ne abbiamo tessuto le lodi. Salvo ritrovarceli in difficoltà nel momento in cui avrebbero dovuto fare il salto di qualità. Forse è presto. Forse la compagnia li sta solo testando. Forse è il momento sbagliato. In un modo o nell’altro si trovano tutti nelle retrovie. MJF si è reso protagonista di un atteggiamento poco professionale due settimane fa, ha sfoderato una enorme pipebomb a Dynamite ma – nonostante tutto il talento – le sue quotazioni sono medie, non certo vicine alla zona titolata dove c’è un gran traffico. C’è da capire se il rapporto con Tony Khan è stato rinsaldato oppure vivremo una estate di equivoci. Jungle Boy, nonostante le cinture in possesso, continua a perdere. Darby Allin ha mancato quasi tutti i match di ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 8 giugno 2022) A che punto è la notte? Per un anno abbiamo fantasticato sui 4, che poi sono diventati addirittura 8. Ne abbiamo tessuto le lodi. Salvo ritrovarceli in difficoltà nel momento in cui avrebbero dovuto fare il salto di qualità. Forse è presto. Forse la compagnia li statestando. Forse è il momento sbagliato. In un modo o nell’altro si trovano tutti nelle retrovie. MJF si è reso protagonista di un atteggiamento poco professionale due settimane fa, ha sfoderato una enorme pipebomb a Dynamite ma – nonostante tutto il talento – le sue quotazioni sono medie, non certo vicine alla zona titolata dove c’è un gran traffico. C’è da capire se il rapporto con Tony Khan è stato rinsaldato oppure vivremo una estate di equivoci. Jungle Boy, nonostante le cinture in possesso, continua a perdere. Darby Allin ha mancato quasi tutti i match di ...

