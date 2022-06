Figuraccia social per Letta: celebra la Ue unita “sui caricabatterie”, il web lo sfotte: “Commossi” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto ieri l’accordo sul caricabatterie universale per i dispositivi elettronici. Nell’annunciare su Twitter l’intesa fra istituzioni europee, il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton spiega che con un dispositivo unico per device diversi ci saranno “più risparmi per i consumatori europei e meno spreco per il pianeta”. Per Breton “ha prevalso l’interesse comune dell’Unione europea” . Ma dall’Italia arrivano anche voci critiche. Il caricabatterie universale “rischia di trasformarsi in una colossale fregatura per gli utenti, con la misura che potrebbe causare un rincaro generalizzato dei prezzi dei prodotti elettronici”, afferma il Codacons, dopo l’accordo sul caricatore universale raggiunto dalle istituzioni europee. LEGGI ANCHE L'Ue impone il caricabatterie ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto ieri l’accordo suluniversale per i dispositivi elettronici. Nell’annunciare su Twitter l’intesa fra istituzioni europee, il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton spiega che con un dispositivo unico per device diversi ci saranno “più risparmi per i consumatori europei e meno spreco per il pianeta”. Per Breton “ha prevalso l’interesse comune dell’Unione europea” . Ma dall’Italia arrivano anche voci critiche. Iluniversale “rischia di trasformarsi in una colossale fregatura per gli utenti, con la misura che potrebbe causare un rincaro generalizzato dei prezzi dei prodotti elettronici”, afferma il Codacons, dopo l’accordo sul caricatore universale raggiunto dalle istituzioni europee. LEGGI ANCHE L'Ue impone il...

SecolodItalia1 : Figuraccia social per Letta: celebra la Ue unita “sui caricabatterie”, il web lo sfotte: “Commossi”… - Cinzia59391505 : @Valerio34077703 @CristianoAless @HSkelsen Ha ragione Jacopo. Sei su un social americano quindi anche tu un loro s… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: Figuraccia della #Gazzetta: in prima pagina c'è il '#Pogba sbagliato', sui social scatta l'ironia - Pall_Gonfiato : Figuraccia della #Gazzetta: in prima pagina c'è il '#Pogba sbagliato', sui social scatta l'ironia -