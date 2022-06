Fidanzati uccisi, ergastolo all'amico 'Ma le sentenze non colmano il vuoto' (Di mercoledì 8 giugno 2022) di Nino Femiani Un prologo della camera di consiglio senza precedenti. Se non si stesse parlando della mattanza di due giovani, trucidati con 79 coltellate, potremmo sorridere della faciloneria di un ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) di Nino Femiani Un prologo della camera di consiglio senza precedenti. Se non si stesse parlando della mattanza di due giovani, trucidati con 79 coltellate, potremmo sorridere della faciloneria di un ...

Advertising

andreastoolbox : #Fidanzati uccisi a Lecce, ergastolo per il reo confesso Antonio De Marco - ParliamoDiNews : Fidanzati uccisi a Lecce, Antonio De Marco condannato all`ergastolo: `Non può esserci perdono` - Il Riformista… - ninda1952 : RT @RaiNews: È stato condannato all’ergastolo lo studente 23enne reo confesso del duplice omicidio dell’arbitro leccese Daniele De Santis e… - Alise0 : RT @paolodune: Fidanzati uccisi a Lecce, Antonio De Marco condannato all’ergastolo per l’omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta. S… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Fidanzati uccisi a #Lecce, Antonio #DeMarco condannato all'ergastolo. Il 23enne è reo confesso di avere massacrato con dec… -