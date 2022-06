Facile Energy: l’Antitrust sospende le attivazioni non richieste di contratti teleselling (Di mercoledì 8 giugno 2022) Con un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha resa nota la decisione presa nei confronti di Facile Energy che prevede un provvedimento cautelare nei confronti della società con cui vengono sospesi in maniera provvisoria tutti i contratti attivati senza manifesta volontà da parte dei consumatori I fatti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 8 giugno 2022) Con un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha resa nota la decisione presa nei confronti diche prevede un provvedimento cautelare nei confronti della società con cui vengono sospesi in maniera provvisoria tutti iattivati senza manifesta volontà da parte dei consumatori I fatti L'articolo proviene da Consumatore.com.

