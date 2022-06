Elisa Isoardi si scatena in spiaggia e inaugura l’estate (Di mercoledì 8 giugno 2022) La spiaggia è deserta, ma Elisa Isoardi la riempie con la sua vitalità e il suo sex appeal. La conduttrice inaugura l’estate scatenandosi sulla sabbia, baciata dal sole e accarezzata dal vento. Indossa una camicia bianca mentre gioca tra le onde ed è più sexy che mai. Ammicca ai follower e balla tra gli ombrelloni, con il cane Zenith che la osserva e la sua amica Monica che la riprende. Elisa in spiaggia è scatenata e inarrestabile. “La dolce vita”, l’ultima hit di Fedez, Tananai e Mara Sattei, l’ha conquistata e lei se la gode scatenandosi sulla spiaggia deserta e tra le onde sul bagnasciuga. Con le cosce al vento balla sulla spiaggia e posta il video imperdibile del suo stacchetto. ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 8 giugno 2022) Laè deserta, mala riempie con la sua vitalità e il suo sex appeal. La conduttricendosi sulla sabbia, baciata dal sole e accarezzata dal vento. Indossa una camicia bianca mentre gioca tra le onde ed è più sexy che mai. Ammicca ai follower e balla tra gli ombrelloni, con il cane Zenith che la osserva e la sua amica Monica che la riprende.inta e inarrestabile. “La dolce vita”, l’ultima hit di Fedez, Tananai e Mara Sattei, l’ha conquistata e lei se la godendosi sulladeserta e tra le onde sul bagnasciuga. Con le cosce al vento balla sullae posta il video imperdibile del suo stacchetto. ...

