Davanti al dolore degli ucraini (Di mercoledì 8 giugno 2022) In queste settimane in Italia è andata in scena una guerra di immagini e dichiarazioni in cui l’Ucraina, con il suo dramma, è stata solo l’occasione. E la politica, con la sua miseria, il tema centrale. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 8 giugno 2022) In queste settimane in Italia è andata in scena una guerra di immagini e dichiarazioni in cui l’Ucraina, con il suo dramma, è stata solo l’occasione. E la politica, con la sua miseria, il tema centrale. Leggi

Advertising

Pres_Casellati : Sono profondamente scossa dal massacro di bambini, donne e uomini raccolti in preghiera in #Nigeria. Una tragedia c… - Tess_flowers15 : Leggo che per molti nessuno sta soffrendo per la situazione. Ora non posso parlare per Barú ma il fatto che abbiamo… - daniisdeath : RT @brocazzituoi: piangere davanti alla propria madre è un altro tipo di dolore - brocazzituoi : piangere davanti alla propria madre è un altro tipo di dolore - xiana44698880 : RT @collettiva_news: #EnricoBerlinguer non si ferma neanche davanti al dolore fisico. Continua a parlare tra gli applausi e la commozione d… -