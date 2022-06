Covid, le notizie di oggi. In calo i ricoveri ordinari (-111), su le intensive (+2). LIVE (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prosegue il dibattito sul tema "mascherine sì, mascherine no" a scuola. Sono 28.082 i nuovi casi e 70 i morti. Tasso positività al 12%. I tamponi processati sono 233.553, le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.089 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prosegue il dibattito sul tema "mascherine sì, mascherine no" a scuola. Sono 28.082 i nuovi casi e 70 i morti. Tasso positività al 12%. I tamponi processati sono 233.553, le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.089

Agenzia_Ansa : La respirazione bocca-a-bocca è efficace anche se eseguita con la mascherina FFP2 #ANSA - Agenzia_Ansa : Dal 1 giugno stop al Green pass per l'ingresso in Italia. Scade il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Salute… - Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. In calo i ricoveri ordinari (-111), su le intensive (+2). LIVE - MgraziaT : RT @serenel14278447: Covid: nel Lazio in aumento reinfezioni, circa 10% dei casi -