Calcio | Botman - Sanches | vicino doppio colpo dal Lille per il Milan

Advertising

OdeonZ__ : Ecco perché Botman al Milan può essere il vero colpo dell'estate - VELOSPORT1960 : - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Milan: Renato Sanches a un passo, si complica Botman - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Milan: Renato Sanches a un passo, si complica Botman - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Milan: Renato Sanches a un passo, si complica Botman -

Nonostante gli agenti disiano rimasti in contatto col Newcastle, il giocatore ha fatto sapere di preferire il Milan. - foto LivePhotoSport - . glb/red 08 - Giu - 22 10:14 8 giugno 2022Il raggiungimento degli ottavi di finale nell'ultima Champions League è coinciso per il Lille con la fine di un esaltante ciclo quadriennale, culminato dalla conquista del primo titolo nazionale nel ...In Inghilterra assicurano che i rossoneri hanno battuto la concorrenza del Newcastle LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - I club inglesi, il ...Come riportato da La Gazzetta dello Sport , la situazione Sven Botman, per cui il Milan ha già fatto un’offerta non accettata, comincia a farsi complessa per i rossoneri. Il Lilla è interlocutore ...