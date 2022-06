Bernardeschi, l’ex allenatore: “Tutto su Federico. A Napoli riscatto assicurato” (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’apprezzamento del Napoli per Federico Bernardeschi è noto. Qualora Matteo Politano dovesse lasciare il Golfo, l’ex centrocampista offensivo della Juventus è il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli. Chi lo conosce perfettamente è Massimo Drago, suo allenatore ai tempi dell’esperienza a Crotone. Nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex trainer degli Squali delinea il profilo del ragazzo di Cesena: “A Crotone ha giocato una delle sue stagioni migliori. Sarebbe una grande opportunità per il Napoli prendere Federico Bernardeschi a parametro zero. Per lui invece sarebbe l’anno del riscatto, poiché alla Juventus non ha dimostrato Tutto il suo valore ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’apprezzamento delperè noto. Qualora Matteo Politano dovesse lasciare il Golfo,centrocampista offensivo della Juventus è il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli. Chi lo conosce perfettamente è Massimo Drago, suoai tempi dell’esperienza a Crotone. Nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kisstrainer degli Squali delinea il profilo del ragazzo di Cesena: “A Crotone ha giocato una delle sue stagioni migliori. Sarebbe una grande opportunità per ilprenderea parametro zero. Per lui invece sarebbe l’anno del, poiché alla Juventus non ha dimostratoil suo valore ...

Advertising

napolipiucom : Bernardeschi, l'ex allenatore: 'Tutto su Federico. A Napoli riscatto assicurato' #federicobernardeschi… - infoitsport : Bernardeschi-Napoli, l'ex Juventus vuole essere centrale nel progetto tattico di Spalletti - CiccioKane : Federico Bernardeschi ad un passo dal @sscnapoli pronto un contratto di 4 anni per l’ex @juventusfc ?? - gio_lisso : #Bernardeschi ?? #Napoli Contratto da 4 anni per l'ormai ex bianconero che si accasa alla corte partenopea come free… - MariaC08220254 : Un altro svincolato di lusso della Juventus, ossia Federico Bernardeschi, è prossimo a firmare con un nuovo club. P… -