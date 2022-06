Basket | Virtus Bologna-Olimpia Milano | Datome | “Abbiamo vinto | ma è solo la prima”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la vittoria arrivata in Gara 1 delle finali scudetto di Serie A ditra, il cestista biancorosso Gigiha così parlato. Ecco le sue parole: “Non è stata una partita bellissima, ma è stata molto intensa, in campo avevo avuto la sensazione che avessimo fatto molto bene a rimbalzo e così è stato. Credo che sia stato fondamentale eseguire il piano partita, nel primo tempocostruito tanti buoni tiri che non sono entrati peròmantenuto la fiducia per continuare a prenderli. Così, ma èla. Specie sotto canestro è stata durissima, quello che adesso non dobbiamo fare è essere soddisfatti di averne vinta ...

Per il secondo anno consecutivo sono la Virtus Bologna campione in carica e l'Olimpia Milano a contendersi lo scudetto italiano di basket. I felsinei vanno a caccia del 17° tricolore, mentre i milanesi cercano il loro titolo. Passano appena 78 secondi e la Virtus rischia subito di perdere proprio Teodosic per una distorsione alla caviglia destra, causata da un contatto in ricaduta sui piedi di Shields dopo un tentativo da tre. Virtus Bologna e Olimpia Milano in campo stasera alle 21:00 per la prima gara della serie Finale Scudetto.