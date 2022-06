Auto piomba sulla folla a Berlino Un morto e oltre 30 i feriti

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Un’si è schiantata intorno alle 10.30 di questa mattina contro laa Breitscheidplatz, nel quartiere Charlottenburg di, provocando una vittima e una trentina di. Le cause dell’incidente al momento rimangono da chiarire, ma la polizia sta valutando se si sia trattato di un incidente stradale o di un “atto intenzionale”., il conducente dell’taha tentato di fuggire ma è stato arrestato Am #Breitscheidplatz in #Berlin ist einin eine Menschenmenge gefahren. Ein Mann ist ums Leben gekommen, mehrere Menschen wurden verletzt. #BILDLivehttps://t.co/FENAWoGg0X — BILD (@BILD) June 8, 2022 Il conducente dell’, una piccola Renault Twingo color ...

