Advertising

Cappellin_R : @salvini_giacomo @Corriere Ci hanno già provato Monti, Bonino, Calenda, Renzi, Fini, Mastella, Mattarella, Casini = AREA ex DC. AUGURI ! - cogitosum11 : @ParcodiGiacomo Caro Giacomo, i miei più cari auguri di pronta guarigione - averygoodbook : @ParcodiGiacomo Auguri di cuore, caro Giacomo! - Val1Rosa : @ParcodiGiacomo Forza Giacomo, tanti auguri e buon rientro a casa. ?? - LiMaurizi : @ParcodiGiacomo Tanti auguri caro Giacomo. A presto -

L'Eco di Bergamo

...del nonno, il principe Carlo e della duchessa di Cornovaglia Camilla, degli zii i duchi di Cambridge , ma in forma social con simpatici emoticon Instagram Style. E dalla Corte di San......la beata Anna di San Bartolomeo vergine sono nati oggi Tom Jones nel 1940 è Prince and Paul Gauguin è andato anche capo è per i nati sportiviPastorino e noi andiamo invece a fare gli... Auguri a Giacomo Agostini: «Salgo ancora sulle piante a prendere le ciliegie» Ogni anno si concede quattromila chilometri in moto, più una miriade di voli e viaggi in auto che da maggio fino a settembre lo portano ogni settimana giro per l’Europa. Eppure settimana prossima, esa ..."Formuliamo sinceri auguri di buon lavoro a Giacomo Spissu, neo presidente del Comitato d'indirizzo della Fondazione di Sardegna, ma per le donne sarde non è una bella giornata". Lo sostiene Maria Gra ...