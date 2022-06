A che ora si corrono i 100 metri al Golden Gala: programma esatto, canale tv in chiaro, streaming (Di mercoledì 8 giugno 2022) Domani, giovedì 9 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma si terrà la 42ma edizione del Golden Gala “Pietro Mennea”, quinta tappa della Diamond League 2022 di atletica leggera. Nonostante l’assenza di Marcell Jacobs, costretto a dare forfait per una distrazione/elongazione di primo grado, è grande l’attesa per la gara dei 100 metri piani maschili. Ci sarà per l’Italia Chituru Ali nella gara che chiuderà il programma, con il via previsto alle 21.52. Di seguito il dettaglio del programma della manifestazione e la copertura televisiva ed in streaming dell’evento. Dodici delle quattordici gare previste (escluse 3000m Marcia Uomini e 200m Uomini) sono valide per la Diamond League 2022 programma Golden Gala 2022 Giovedì 9 giugno18:30 Lancio del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Domani, giovedì 9 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma si terrà la 42ma edizione del“Pietro Mennea”, quinta tappa della Diamond League 2022 di atletica leggera. Nonostante l’assenza di Marcell Jacobs, costretto a dare forfait per una distrazione/elongazione di primo grado, è grande l’attesa per la gara dei 100piani maschili. Ci sarà per l’Italia Chituru Ali nella gara che chiuderà il, con il via previsto alle 21.52. Di seguito il dettaglio deldella manifestazione e la copertura televisiva ed indell’evento. Dodici delle quattordici gare previste (escluse 3000m Marcia Uomini e 200m Uomini) sono valide per la Diamond League 20222022 Giovedì 9 giugno18:30 Lancio del ...

