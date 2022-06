Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022)DEL 7 GIUGNOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDIENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE DI APRILIA, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRI PROBLEMI; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV– NAPOLI LA CIRCONE RESTA SOSPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA LINEA NEI PRESSI DIPRENESTINA: I TRENI ALTA VELOCITÀ SONO INSTRADATI SULLE LINEE CONVENZIONALI– NAPOLI VIA FORMIA E VIA CASSINO CON TEMPI DI PERCORRENZA DA 60 A 90 MINUTI; SULLA LINEA ...