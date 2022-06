Uomini e Donne | “Ricovero in ospedale”: notte di paura, l’ex dama è ancora terrorizzata (Di martedì 7 giugno 2022) l’ex nota dama del dating show Uomini e Donne ha raccontato i dettagli di un incidente di cui si è ritrovata ad essere protagonista Lo studio di Uomini e Donne (screenshot Witty)Attimi di paura per una amatissima ex protagonista del noto dating show di casa Mediaset che sui social ha raccontato i dettagli di un incidente in cui è rimasta coinvolta. Si tratta di Valentina Autiero che solo qualche anno fa ha messo fine alla sua esperienza nel format di Maria De Filippi senza però trovare l’amore. In queste ore la donna ha raccontato sui social di alcuni accertamenti a cui si è dovuta sottoporre. La storica ormai ex dama del format ha raccontato i dettagli di uno spaventoso incidente e la corsa in ospedale. La Autiero ha anche raccontato ... Leggi su direttanews (Di martedì 7 giugno 2022)notadel dating showha raccontato i dettagli di un incidente di cui si è ritrovata ad essere protagonista Lo studio di(screenshot Witty)Attimi diper una amatissima ex protagonista del noto dating show di casa Mediaset che sui social ha raccontato i dettagli di un incidente in cui è rimasta coinvolta. Si tratta di Valentina Autiero che solo qualche anno fa ha messo fine alla sua esperienza nel format di Maria De Filippi senza però trovare l’amore. In queste ore la donna ha raccontato sui social di alcuni accertamenti a cui si è dovuta sottoporre. La storica ormai exdel format ha raccontato i dettagli di uno spaventoso incidente e la corsa in. La Autiero ha anche raccontato ...

