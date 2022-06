UE, il caricabatterie sarà universale: “Le società si adeguino” (Di martedì 7 giugno 2022) La direttiva dovrebbe entrare in vigore entro l'autunno 2024, e l'USB-C diventerà la porta di ricarica comune ai dispositivi mobili in tutta l’Unione Europea: telefoni cellulari, tablet, e-reader, auricolari, fotocamere digitali, cuffie, come anche console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili, qualsiasi sia la casa madre che li produce. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 7 giugno 2022) La direttiva dovrebbe entrare in vigore entro l'autunno 2024, e l'USB-C diventerà la porta di ricarica comune ai dispositivi mobili in tutta l’Unione Europea: telefoni cellulari, tablet, e-reader, auricolari, fotocamere digitali, cuffie, come anche console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili, qualsiasi sia la casa madre che li produce. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

EnergiaOltre : I consumatori potranno utilizzare un unico caricabatterie per tutti i loro dispositivi elettronici portatili di pic… - pattychiari65 : Accordo Ue sul caricabatterie universale: sarà Usb-C | - CorriereCitta : Caricabatterie universale, c’è l’accordo in Parlamento: come funziona e quando sarà attiva - mikemoratinos : RT @lucianoghelfi: Storico: accordo #UE per un #caricabatterie universale per tutti i #cellulari, #tablet e fotocamere digitali. Lo standar… -