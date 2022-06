Ucraina | Danilov Consiglio sicurezza | Ancora niente cittadinanza a Nevzorov

(Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Oleksandr, ex deputato della Duma, non haricevuto la. Lo ha comunicato il segretario deldinazionale, Alexey, intervistato dall'emittente 'Canale 24'.

Il Tempo

"Per avere una possibilità di sconfiggere la Russia l'ha bisogno di almeno 60 sistemi ... ha affermato il presidente del Consiglio di sicurezza nazionale Alexeyin un'intervista al ...Cosa può cambiare dopo la guerra Oleksiy, capo della sicurezza nazionale di Zelensky che ... È probabile che gli industriali più ricchi dell'trovino nuove opportunità di business nel ...