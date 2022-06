(Di martedì 7 giugno 2022), 7 giu. -(Adnkronos) -per Camilaal torneo Wta 250 di(erba, montepremi 250.000 dollari). L'azzurra, numero 26 del mondo e terza testa di serie, supera la britannica Sonay Kartal, numero 270 del ranking Wta e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 20 minuti.

Advertising

TV7Benevento : Tennis: Wta Nottingham, esordio vincente per Giorgi - - OA_Sport : #TENNIS Camila Giorgi si impone contro Sonay Kartal e vola agli ottavi di finale #Nottingham - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: Wta Nottingham 2022: 6-4 6-3 tra #Giorgi e #Kartal, l’azzurra approda agli ottavi di finale - sportface2016 : Wta Nottingham 2022: 6-4 6-3 tra #Giorgi e #Kartal, l’azzurra approda agli ottavi di finale - federtennis : Camila #Giorgi supera Kartal e approda al 2° turno del #WTA 250 di Nottingham! ?? ?? Giorgi ?? Dart #stayFIT |… -

'L'erba è una superficie su cui mi adatto bene, il mioqui funziona e poi ho ricordi belli. ... Come noto, infatti, l'ATP, lae l'ITF hanno deciso che l'edizione 2022 non assegnerà punti ......Golubic - Raducanu in diretta tv e streaming Il match valido per il primo turno del torneo250 ... su Sky canale 212), il canale ufficiale della Federazione Italianache detiene i diritti ...La tennista marchigiana supera in due set la wild card britannica Sonay Kartal ed accede al secondo turno del torneo di Nottingham.Tutto relativamente facile per Camila Giorgi nel primo turno del WTA di Nottingham. Sull'erba del Regno Unito, la marchigiana (n.26 del ranking) si è imposta per 6-4 6-3 contro la britannica Sonay Kar ...