Serie A, attesa per la stagione 2022/2023: definita la data della compilazione dei calendari (Di martedì 7 giugno 2022) Si è svolta oggi pomeriggio, nella sede di via Rosellini, l’Assemblea della Lega Serie A, aperta da un saluto di benvenuto da parte del Presidente Casini e dall’applauso di tutti i Club per le tre Società neopromosse dalla Serie B, Lecce, Cremonese e Monza, seguito dall’augurio alle tre retrocesse di un pronto ritorno in A. Nel corso della riunione lo studio Frasi, ente terzo incaricato dalla Lega Serie A, ha presentato un modello per bilanciare la diversa esposizione mediatica delle squadre in base alla trasmissione degli incontri sui due broadcaster licenziatari dei diritti audiovisivi. Tale algoritmo di ponderazione, che è stato approvato dai Club, verrà utilizzato per la stagione sportiva 2021-2022 per la ripartizione dell’8% dei proventi derivanti dalla ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Si è svolta oggi pomeriggio, nella sede di via Rosellini, l’AssembleaLegaA, aperta da un saluto di benvenuto da parte del Presidente Casini e dall’applauso di tutti i Club per le tre Società neopromosse dallaB, Lecce, Cremonese e Monza, seguito dall’augurio alle tre retrocesse di un pronto ritorno in A. Nel corsoriunione lo studio Frasi, ente terzo incaricato dalla LegaA, ha presentato un modello per bilanciare la diversa esposizione mediatica delle squadre in base alla trasmissione degli incontri sui due broadcaster licenziatari dei diritti audiovisivi. Tale algoritmo di ponderazione, che è stato approvato dai Club, verrà utilizzato per lasportiva 2021-per la ripartizione dell’8% dei proventi derivanti dalla ...

