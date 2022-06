Secondo l’attore la mossa segreta dell’ex sarebbe una rappresaglia per la lunga lotta sull'affidamento dei figli (Di martedì 7 giugno 2022) Tanto si erano amati quanto ora si odiano: la battaglia tra Brad Pitt e Angelina Jolie non solo non si placa, ma addirittura aumenta di intensità. l’attore 58enne aveva già accusato a febbraio l’ex moglie di avere venduto segretamente la propria partecipazione nella loro vigna francese a un oligarca russo. Ora però sostiene che l’ha fatto con «intenzioni velenose». Cioè come rappresaglia per la lotta sull‘affidamento dei figli, dicono i legali di Pitt. Tra Brad Pitt e Angelina Jolie c’è accordo sul divorzio guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 giugno 2022) Tanto si erano amati quanto ora si odiano: la battaglia tra Brad Pitt e Angelina Jolie non solo non si placa, ma addirittura aumenta di intensità.58enne aveva già accusato a febbraio l’ex moglie di avere vendutomente la propria partecipazione nella loro vigna francese a un oligarca russo. Ora però sostiene che l’ha fatto con «intenzioni velenose». Cioè comeper ladei, dicono i legali di Pitt. Tra Brad Pitt e Angelina Jolie c’è accordo sul divorzio guarda le foto ...

