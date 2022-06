Sarzana, omicidio di una trans dopo quello di Nevila Pjetri: l’ipotesi serial Killer e l’arresto di un artigiano (Di martedì 7 giugno 2022) Sarzana, omicidio di un’altra persona a pochi giorni di distanza dal primo cadavere ritrovato. dopo la morte della 35enne Nevila Pjetri, ecco il ritrovamento di un secondo corpo che corrisponde già a un identikit. Sarzana, omicidio di una trans dopo quello di Nevila Pjetri Non c’è pace a Sarzana(La Spezia): dopo il ritrovamento di un primo cadavere, la 35enne Nevila Pjetri, c’è stato un altro omicidio e di conseguenza un altro corpo senza vita. Il secondo cadavere trovato corrisponderebbe all’identikit di un transessuale. Il caso curioso che il secondo cadavere era situato dove è stato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022)di un’altra persona a pochi giorni di distanza dal primo cadavere ritrovato.la morte della 35enne, ecco il ritrovamento di un secondo corpo che corrisponde già a un identikit.di unadiNon c’è pace a(La Spezia):il ritrovamento di un primo cadavere, la 35enne, c’è stato un altroe di conseguenza un altro corpo senza vita. Il secondo cadavere trovato corrisponderebbe all’identikit di unessuale. Il caso curioso che il secondo cadavere era situato dove è stato ...

CorriereToscano : Nella stessa zona di #Sarzana in cui è stato ritrovato il corpo della #donna di #Carrara 24 ore dopo anche il corpo… - Open_gol : La seconda vittima avrebbe assistito al primo omicidio - Nazione_Sarzana : Omicidio della trans a Sarzana, il luogo del ritrovamento del cadavere / FOTO - toscanamedianew : Un fermo per il delitto di Sarzana e c'è un secondo cadavere - franser_real : Donna trans trovata morta a Sarzana: secondo omicidio in tre giorni nella zona -