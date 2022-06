Sarzana | Nevila uccisa forse con una pistola Il cellulare e la borsa sono scomparsi

(Di martedì 7 giugno 2022) I carabinieri setacciano la zona in cui è stato trovato il cadavere e passano al vaglio le immagini delle telecamere

" Un proiettile. Oppure il segno lasciato da un corpo contundente. Quello che cercheranno di chiarire, prima di tutto, l'autopsia e la radiografia eseguite oggi sul corpo diPjetri è ...(La Spezia) " Potrebbe essere stata uccisa perché voleva cambiare vitaPjetri, 35 anni, origini albanesi, la giovane uccisa a Marinella die poi abbandonata nei pressi del greto del torrente Parmignola. La giovane era finita nel giro della prostituzione in ...LA SPEZIA - Sarà molto probabilmente l'autopsia effettuata sul cadavere Nevila Pjetri a fare luce definitivamente ... lungo il torrente Parmignola a pochi metri da Marinella di Sarzana. Le forze ...Ma l’autopsia eseguita oggi sarà centrale per chiarire se Nevila, l’altra notte, abbia subito anche una violenza sessuale. Il suo corpo era stato trovato in piena notte a Sarzana vicino al torrente ...