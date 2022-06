Roma, il colpo Matic è un altro gol di Mourinho (Di martedì 7 giugno 2022) Telefona un autorevole collega inglese, molto bene informato sulla Premier: la segue da una vita. L'argomento è Matic : " Mourinho è sempre lo Special One. Soltanto lui poteva convincere Nemaja ad ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 giugno 2022) Telefona un autorevole collega inglese, molto bene informato sulla Premier: la segue da una vita. L'argomento è: "è sempre lo Special One. Soltanto lui poteva convincere Nemaja ad ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, il colpo Matic è un altro gol di Mourinho: José stravede per il serbo, la cui esperienza internazionale coniu… - gimmigio : sport mediaset: “renato sanches e botman colpi che piacciono al milan. MA ADESSO PARLIAMO DEL FENOMALE 70ENNE MATIC… - ZonaBianconeri : RT @iBomberDello00: ?? Il #Sassuolo chiede €30 mln per Domenico #Berardi . #Juventus , #Milan e #Roma ritengono il prezzo eccessivo ed è per… - Fabio656Perelli : 'Se pe favve contenti ve devo dì che Matic è 'n colpo de mercato, va bene!' ... 'Nun me serviva Mourinho pe famme r… - iBomberDello00 : ?? Il #Sassuolo chiede €30 mln per Domenico #Berardi . #Juventus , #Milan e #Roma ritengono il prezzo eccessivo ed è… -