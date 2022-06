Quando in una finale a Roma Clerici scese in campo per indicare il segno di una palla fuori (Di martedì 7 giugno 2022) L’anedottica su Gianni Clerici è infinita. Ognuno ha un suo racconto, un episodio, che racconta perfettamente il clima del tennis (ma dello sport in generale) degli anni 60 e 70 in particolare: più vero, immediato, spontaneo, meno regolato. Uno meraviglioso lo ricorda Giancarlo Baccini, storico consigliere della Fit, su Supertennis: “L’episodio che secondo me chiarisce tutto sul conto di Gianni Clerici è accaduto nel 1971. Durante la finale degli Internazionali d’Italia fra Laver e Kodes ci fu una contestazione proprio sotto alla tribuna stampa del Centrale del Foro Italico. Né l’arbitro, né i giudici di linea né i due giocatori riuscivano a mettersi d’accordo su quale fosse il segno lasciato dalla palla. Clerici, che invece aveva visto benissimo, saltò in campo per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) L’anedottica su Gianniè infinita. Ognuno ha un suo racconto, un episodio, che racconta perfettamente il clima del tennis (ma dello sport in generale) degli anni 60 e 70 in particolare: più vero, immediato, spontaneo, meno regolato. Uno meraviglioso lo ricorda Giancarlo Baccini, storico consigliere della Fit, su Supertennis: “L’episodio che secondo me chiarisce tutto sul conto di Gianniè accaduto nel 1971. Durante ladegli Internazionali d’Italia fra Laver e Kodes ci fu una contestazione proprio sotto alla tribuna stampa del Centrale del Foro Italico. Né l’arbitro, né i giudici di linea né i due giocatori riuscivano a mettersi d’accordo su quale fosse illasciato dalla, che invece aveva visto benissimo, saltò inper ...

