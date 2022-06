MotoGP, solidità, intelligenza e velocità: perché Fabio Quartararo ora è una spanna sopra tutti (Di martedì 7 giugno 2022) Giovedì scorso è arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto tra Fabio Quartararo e la Yamaha sino al termine del 2024. Il tema di un possibile addio del francese alla Casa di Iwata è stato molto caldo in aprile, quando si vociferava di un suo possibile passaggio alla Honda quale nuovo compagno di squadra di Marc Marquez. Tuttavia l’improvviso ritiro di Suzuki ha inaspettatamente messo sul mercato Joan Mir, già in passato oggetto del desiderio dell’Ala, raffreddando la pista che avrebbe potuto portare El Diablo a Minato. Così, il ventitreenne francese è rimasto nell’ambiente dove è cresciuto, nel più letterale senso del termine perché l’attuale transalpino è un pilota ben diverso rispetto a due-tre anni fa. Proprio questa sua metamorfosi, che sarebbe più corretto chiamare evoluzione, denota delle qualità fuori dal comune. ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Giovedì scorso è arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto trae la Yamaha sino al termine del 2024. Il tema di un possibile addio del francese alla Casa di Iwata è stato molto caldo in aprile, quando si vociferava di un suo possibile passaggio alla Honda quale nuovo compagno di squadra di Marc Marquez. Tuttavia l’improvviso ritiro di Suzuki ha inaspettatamente messo sul mercato Joan Mir, già in passato oggetto del desiderio dell’Ala, raffreddando la pista che avrebbe potuto portare El Diablo a Minato. Così, il ventitreenne francese è rimasto nell’ambiente dove è cresciuto, nel più letterale senso del terminel’attuale transalpino è un pilota ben diverso rispetto a due-tre anni fa. Proprio questa sua metamorfosi, che sarebbe più corretto chiamare evoluzione, denota delle qualità fuori dal comune. ...

