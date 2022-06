Maturità, i consigli d'autore per il tema del prof scrittore Marco Balzano: "Vi spiego perché il foglio bianco non deve fare paura" (Di martedì 7 giugno 2022) Poche regole per superare l'ansia della prima prova: "Fate un canovaccio, scegliete le tre cose più importanti da dire, per non dirne 33 tutte buttate lì. Poi andate piano, e prima di consegnare fate una pausa, guardate fuori dalla finestra e rileggete" Leggi su repubblica (Di martedì 7 giugno 2022) Poche regole per superare l'ansia della prima prova: "Fate un canovaccio, scegliete le tre cose più importanti da dire, per non dirne 33 tutte buttate lì. Poi andate piano, e prima di consegnare fate una pausa, guardate fuori dalla finestra e rileggete"

