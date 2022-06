Italia U21 | Pellegri | ' Spero di essere utile anche a Mancini'

Advertising

salvatore3269 : RT @SCUtweet: #Nicolato | CT Italia U21 ?? #Miretti è un ragazzo che vede calcio con giocate e corridoi interessanti. Ha un grande avvenir… - JuveNewsLag : ??#Nicolato, ct dell’Italia U21: “#Miretti è un giocatore che vede la #figa , di grande spessore, vede labbra e corr… - Fprime86 : RT @SCUtweet: #Nicolato | CT Italia U21 ?? #Miretti è un ragazzo che vede calcio con giocate e corridoi interessanti. Ha un grande avvenir… - DanyRoss70 : RT @SCUtweet: #Nicolato | CT Italia U21 ?? #Miretti è un ragazzo che vede calcio con giocate e corridoi interessanti. Ha un grande avvenir… - andreamusso97 : RT @SCUtweet: #Nicolato | CT Italia U21 ?? #Miretti è un ragazzo che vede calcio con giocate e corridoi interessanti. Ha un grande avvenir… -

Tornato al gol con la maglia dell'Under 21, ieri in Lussemburgo , Pietro Pellegri si gode un po' di serenità dopo tanti problemi fisici: " Con Nicolato abbiamo un rapporto bellissimo, ci vogliamo bene, io voglio dare il meglio ...Fabio Miretti ha concesso un'intervista dal ritiro dell'. Le dichiarazioni rilasciate dal giovane centrocampista Fabio Miretti ha concesso un'intervista a Rai Sport dal ritiro dell'Under 21. ESORDIO ...Qualificazioni Europei Under 21, tante nazionali sono ancora a caccia della qualificazione: notizie e pronostici.Fabio Miretti ha concesso un’intervista a Rai Sport dal ritiro dell’Italia Under 21. ESORDIO – «Per me è una grandissima soddisfazione. Già essere qui è un onore, da sotto età essere convocato ...