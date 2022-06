Di Marzio | “Sanches è stato a Milano a maggio per vedere le strutture”

Advertising

fradettofanpage : RT @FraNasato: Di Marzio a Sky Sport: “Accordo trovato con Renato Sanches, intorno ai 3 mln netti a stagione, contatti continui con il Lill… - Margher03005864 : @CarloCibelli78 @86_longo Ora di marzio ha pure aggiunto che Sanches già a maggio è stato a Milano, ha parlato con i dirigenti - Psk920 : RT @FraNasato: Di Marzio a Sky Sport: “Accordo trovato con Renato Sanches, intorno ai 3 mln netti a stagione, contatti continui con il Lill… - herbertharriola : RT @FraNasato: Di Marzio a Sky Sport: “Accordo trovato con Renato Sanches, intorno ai 3 mln netti a stagione, contatti continui con il Lill… - RossoneroKonic : RT @saIva___: «Milan, Renato Sanches: accordo col giocatore trovato: 3 milioni a stagione. Contatti col Lille continui, cifra tra 18 e 20 m… -

Si tratta di Renato, centrocampista portoghese del Lille. Secondo quanto riferito da Gianluca Dia Sky Sport, arriverà in ...Il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Disul suo sito ufficiale ha scritto che ...societaria del Lille sta rallentando sia la trattativa per Botman che quella per Renato. ...Il Milan starebbe per piazzare la prima mossa di calciomercato con Renato Sanches vicinissimo a raggiungere i ragazzi di Pioli ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime novità sul Milan. Queste le sue parole: "Su Renato Sanches c'è un aggiornamento. L'accordo con il giocatore è stato ...