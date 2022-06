Camila Giorgi-Dart, WTA Nottingham 2022: orario, programma, tv, streaming (Di martedì 7 giugno 2022) A Nottingham, in Gran Bretagna, per quanto riguarda il torneo WTA 250 di tennis, domani, mercoledì 8 giugno, si disputeranno i primi quattro incontri del secondo turno del tabellone principale di singolare femminile ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurra Camila Giorgi, numero 3 del seeding, opposta alla britannica Harriet Dart. Sarà possibile seguire l’incontro Giorgi-Dart in diretta tv in chiaro su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming in abbonamento verrà assicurata da SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Camila Giorgi ed Harriet Dart. programma Giorgi-Dart (8 GIUGNO) Campo CentraleOre 13.00H. WATSON-V. ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) A, in Gran Bretagna, per quanto riguarda il torneo WTA 250 di tennis, domani, mercoledì 8 giugno, si disputeranno i primi quattro incontri del secondo turno del tabellone principale di singolare femminile ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l’azzurra, numero 3 del seeding, opposta alla britannica Harriet. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv in chiaro su SuperTennisTV, mentre la direttain abbonamento verrà assicurata da SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match traed Harriet(8 GIUGNO) Campo CentraleOre 13.00H. WATSON-V. ...

Advertising

tumcarayol : Camila 'self-aware' Giorgi - Paolo16909806 : Musetti interrotta per pioggia e la mia mente va a Roma con Giorgi-Tomljanovic dove Camila nel break per pioggia si… - Labellasospesa : Sport news eu sta in fissa. Praticamente la Giorgi la vede provocante in tutte le pose e in tutte le salse. Ma che… - Luca80093108 : RT @GeorgeSpalluto: Camila Giorgi supera il 1° turno del Wta di Nottingham battendo la giovane britannica Sonay Kartal 64 63. Per Camila è… - Kenmckinnon9 : Camila Giorgi -