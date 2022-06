Barbara D’Urso firma il contratto, torna a settembre su Canale 5 (Di martedì 7 giugno 2022) Barbara D’Urso, è ufficiale: la nota conduttrice tornerà su Canale 5 a settembre, firmato il rinnovo del contratto La nota conduttrice campana torna a settembre con il suo Pomeriggio 5 su Canale 5. Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, secondo le quali non sarebbe stato rinnovato il contratto, adesso è arrivata la smentita e Barbara D’Urso tornerà alla guida del talk show pomeridiano. Mentre con ogni probabilità salterà per una stagione La Pupa e Il Secchione per via dei costi elevati. Mentre non tornerà Live non è la D’Urso. La notizia è stata riportata dal portale Thepipoltv che scrive: “Barbara D’Urso rinnova per un ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 giugno 2022), è ufficiale: la nota conduttrice tornerà su5 ato il rinnovo delLa nota conduttrice campanacon il suo Pomeriggio 5 su5. Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, secondo le quali non sarebbe stato rinnovato il, adesso è arrivata la smentita etornerà alla guida del talk show pomeridiano. Mentre con ogni probabilità salterà per una stagione La Pupa e Il Secchione per via dei costi elevati. Mentre non tornerà Live non è la. La notizia è stata riportata dal portale Thepipoltv che scrive: “rinnova per un ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimo risultato per @pomeriggio5 : il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso si conferma leader di fasci… - Federic01996 : RT @CIAfra73: Arriva la conferma del contratto di Barbara D'Urso con Mediaset. Ma non c'era chi giurava che avrebbe pelato patate nei pros… - zazoomblog : Barbara D’Urso tutto deciso! Siglato un nuovo contratto: dove la vedremo - #Barbara #D’Urso #tutto #deciso! - cristia_urbano : RT @CIAfra73: Arriva la conferma del contratto di Barbara D'Urso con Mediaset. Ma non c'era chi giurava che avrebbe pelato patate nei pros… - Ileniasa25 : RT @QuiMediaset_it: Ottimo risultato per @pomeriggio5 : il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso è leader assoluto di fascia con… -