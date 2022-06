Una Vita anticipazioni 10 giugno 2022, Alodia riceve una lettera scioccante (Di lunedì 6 giugno 2022) Nella puntata di Una Vita in onda venerdì 10 giugno 2022 Alodia riceve notizie dalla sua famiglia, una lettera dove le viene comunicato che le è stato trovato marito e che presto le presenteranno l’uomo che la porterà all’altare. La ragazza è sotto shock in quanto loro non sanno che lei è incinta di Ignacio. Quest’ultimo intanto riceve la lettera inVita da Josè tramite Florencio, ma nonostante si commuova, decide di non prendersi le sue responsabilità. Questo episodio sarà trasmesso anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Beautiful anticipazioni 11 giugno 2022, Carter non vuole più Zoe Vediamo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 6 giugno 2022) Nella puntata di Unain onda venerdì 10notizie dalla sua famiglia, unadove le viene comunicato che le è stato trovato marito e che presto le presenteranno l’uomo che la porterà all’altare. La ragazza è sotto shock in quanto loro non sanno che lei è incinta di Ignacio. Quest’ultimo intantolainda Josè tramite Florencio, ma nonostante si commuova, decide di non prendersi le sue responsabilità. Questo episodio sarà trasmesso anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Beautiful11, Carter non vuole più Zoe Vediamo ...

