Un altro domani: tutto sulla nuova soap di Canale 5 (Di lunedì 6 giugno 2022) Un altro domani: tutto sulla nuova avvincente soap opera di Canale 5. Scopriamo insieme cosa ha rivelato l’attrice protagonista. Un altro domani è pronto ad entrare nelle case degli italiani: infatti, debutterà il 6 giugno alle 14.45 questa nuova soap opera, molto avvincente. Protagoniste saranno due donne, parenti, ma di epoche diverse: da una parte Carmen, una ragazza benestante che lotta sempre contro il razzismo ed il maschilismo; dall’altra invece troviamo Julia, che vive invece, ai giorni nostri. Ha 30 anni ed è in procinto di sposarsi con Sergio, ma resta imprigionata nella vita che le ha scelto la madre. Un altro domani: anticipazioni ... Leggi su formatonews (Di lunedì 6 giugno 2022) Unavvincenteopera di5. Scopriamo insieme cosa ha rivelato l’attrice protagonista. Unè pronto ad entrare nelle case degli italiani: infatti, debutterà il 6 giugno alle 14.45 questaopera, molto avvincente. Protagoniste saranno due donne, parenti, ma di epoche diverse: da una parte Carmen, una ragazza benestante che lotta sempre contro il razzismo ed il maschilismo; dall’altra invece troviamo Julia, che vive invece, ai giorni nostri. Ha 30 anni ed è in procinto di sposarsi con Sergio, ma resta imprigionata nella vita che le ha scelto la madre. Un: anticipazioni ...

Advertising

raffaellapaita : Appuntamento domani dalle 13 su #RadioLeopolda per la nuova puntata di “Born to run”. Dialogo con @antofrancio1, ca… - gomitolodilana7 : @CPF02294951 @GuarinoGiovann8 @BarillariDav Più che altro la domanda da farsi è .. si sveglieranno domani? - Prudenzi4 : RT @FrantumareKiev: domani sera seconda e ultima serata del #FestivalSborrr con le ultime 7 canzoni e non abbiamo preparato nient'altro - 46Ivano : RT @raffaellapaita: Appuntamento domani dalle 13 su #RadioLeopolda per la nuova puntata di “Born to run”. Dialogo con @antofrancio1, candid… - angeloluzzi6 : RT @raffaellapaita: Appuntamento domani dalle 13 su #RadioLeopolda per la nuova puntata di “Born to run”. Dialogo con @antofrancio1, candid… -