Ucraina | Mosca | ' distrutto stabilimento che riparava veicoli armati a Kharkiv'

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca: 'Aperta campagna anti-russa dai media italiani'. Putin sulle nuove armi all'Ucraina: 'Le schiaccia… - MediasetTgcom24 : Zelensky: 'Libereremo sicuramente tutte le città occupate' #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca avrebbe concordato con Kiev e Ankara uno schema preliminare per l'uscita da Odessa delle navi ucrai… - MariaAversano1 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il Cremlino: 'Colpiremo il governo di Kiev se verranno dati i missili a lunga gittata' #ANSA - peacelink : L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (#Aiea) sta preparando una missione internazionale alla centrale nuc… -

Dopo oltre un mese, la guerra torna a Kiev : un bombardamento russo ha colpito una fabbrica nella zona orientale della capitale. Eminaccia la capitalecome possibile ritorsione dell'invio di lanciarazzi oltre gli 80 km confermata dai britannici. Zelensky ha visitato il fronte a Zaporizhzhia. Il 60% della ...Colloquio Zelensky - Johnson: 'Insieme per sbloccare i porti'. Le truppe ucraine riprendono il controllo di mezza Severodonetsk, ma il 60% dell'oblast di Zaporizhzhia è occupato dai russiIl generale Berdnikov, uno dei nomi più temuti dell'esercito di Mosca, è morto in un attacco poco dopo il suo arrivo in Ucraina. Ma Putin starebbe cercando di insabbiare la ...Roma, 6 giu. (Adnkronos) - La Russia afferma di aver distrutto gli edifici di uno stabilimento che riparava veicoli armati ucraini nella regione di ...