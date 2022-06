Advertising

CorriereCitta : Spaccio a Colleferro: arrestato un ragazzo di 20 anni, nascondeva la droga nel garage - UnaTecnologia : RT @SkyTG24: Spaccio a Colleferro, arrestato ragazzo di 20 anni - SkyTG24 : Spaccio a Colleferro, arrestato ragazzo di 20 anni - CasilinaNews : Colleferro, arrestato 20enne per spaccio di droga: fatale la perquisizione domiciliare -

Sky Tg24

... che gli agenti del commissariato distaccato, a seguito di perquisizione domiciliare, ...il fondato sospetto che all'interno della sua abitazione si materializzasse un'attività didi ...Come è noto i fratelli Bianchi risultano indagati anche per. Infine, sarebbero stati visti ... insieme ad altri due giovani, di aver ucciso a calci e pugni il 21enne di, diventato ... Spaccio a Colleferro, arrestato ragazzo di 20 anni Continuano, purtroppo, le segnalazioni di ragazzi, molto giovani, fermati e arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante il duro lavoro degli agenti, le attività continuano a essere semp ...La polizia ha arrestato un ragazzo di 20 anni perché trovato in casa con oltre 90 grammi di hashish. La vicenda è avvenuta lo scorso 31 maggio a Colleferro. Nell'abitazione del giovane, che al momento ...