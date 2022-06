Sallusti lascia in diretta Non è l’Arena da Mosca: “A questa sceneggiata non voglio partecipare” (Di lunedì 6 giugno 2022) E’ successo davvero di tutto nel corso della serata di ieri su La7. Una puntata molto attesa quella di Non è l’Arena visto che Massimo Giletti aveva annunciato che sarebbe stato in diretta dalla Piazza Rossa di Mosca. E c’era tanta curiosità nel capire quello che fosse l’intento del conduttore, con questo viaggio a Mosca. Anche chi ha deciso di partecipare alla puntata, come ad esempio Alessandro Sallusti, non conosceva bene quello che Massimo Giletti avrebbe mostrato, non era a conoscenza della sua “mission” ed è forse anche per questo che le cose non sono andate nel modo giusto. Sallusti ad esempio, ha deciso di abbandonare la trasmissione, prendendo una posizione netta e usando parole molto forti. “A questa sceneggiata io non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 giugno 2022) E’ successo davvero di tutto nel corso della serata di ieri su La7. Una puntata molto attesa quella di Non èvisto che Massimo Giletti aveva annunciato che sarebbe stato indalla Piazza Rossa di. E c’era tanta curiosità nel capire quello che fosse l’intento del conduttore, con questo viaggio a. Anche chi ha deciso dialla puntata, come ad esempio Alessandro, non conosceva bene quello che Massimo Giletti avrebbe mostrato, non era a conoscenza della sua “mission” ed è forse anche per questo che le cose non sono andate nel modo giusto.ad esempio, ha deciso di abbandonare la trasmissione, prendendo una posizione netta e usando parole molto forti. “Aio non ...

Advertising

hiboss_hiboss : @4everAnnina Sallusti ha solo confermato il suo infimo livello. Del resto sangue dal muro non lo si cava... E non p… - FraCasoria : Lo sguardo di #Giletti che lascia la telecamera (probabilmente perché stavano caricando i fucili dietro la telecame… - lazzaro14 : Non è l'Arena, Alessandro Sallusti lascia la diretta: 'Cremlino palazzo di m... basta sceneggiate'… - MatMaz72 : Non è l'Arena, Alessandro Sallusti lascia la diretta: 'Cremlino palazzo di m... basta sceneggiate' - gpazzaglia71 : RT @ladoria1: Ovviamente apro Twitter or ora e il Circo Barnum e il suo conduttore sono al primo posto. Velo pietoso. Poi vedo il video di… -