Roma, attimi di panico per un bimbo di 6 anni perso in Centro: ritrovato dai Carabinieri (Di lunedì 6 giugno 2022) Momenti di panico che i genitori non riescono a dimenticare. Tra la folla del Centro di Roma, il piccolo di 6 anni, inglese, si è allontanato e in un attimo si è perso tra la calca di gente. Disperati, i genitori hanno provato a cercarlo, ma niente. Il tempo passava e non si avevano notizie. Le persone fermate non riconoscevano il bambino, alcuni avevano difficoltà a capire la lingua, altri non davano nessuna risposta. Nel frattempo, anche il bimbo viveva nel panico totale. Impaurito, camminava lungo la strada nella speranza di trovare mamma e papà. A salvarlo i Carabinieri della stazione piazza Farnese. La vicenda I genitori avevano deciso di fare una passeggiata per il Centro. Era tutto tranquillo finché, in una ...

