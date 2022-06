Programmi TV di stasera, lunedì 6 giugno 2022. Su Rai2 l’ultima di Made in Sud, su Italia1 al via la nuova stagione di Chicago P.D. (Di lunedì 6 giugno 2022) Clementino e Lorella Boccia - Made in Sud Rai1, ore 21.25: A casa tutti bene Film del 2018 di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e Carolina Crescentini. Trama: Una grande famiglia si ritrova a festeggiare le nozze d’oro dei nonni sull’isola in cui gli anziani si sono trasferiti a vivere. Un’improvvisa mareggiata blocca l’arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata, costringendo tutti a restare bloccati sull’isola e a fare i conti con loro stessi, il proprio passato, gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e anche improvvisi colpi di fulmine. Rai2, ore 21.20: Made in Sud Ultima puntata Intrattenimento. Clementino e Lorella Boccia conducono l’ultima puntata dello show comico in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli. Insieme a loro, l’attore Maurizio Casagrande. Attesi in qualità di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 giugno 2022) Clementino e Lorella Boccia -in Sud Rai1, ore 21.25: A casa tutti bene Film del 2018 di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e Carolina Crescentini. Trama: Una grande famiglia si ritrova a festeggiare le nozze d’oro dei nonni sull’isola in cui gli anziani si sono trasferiti a vivere. Un’improvvisa mareggiata blocca l’arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata, costringendo tutti a restare bloccati sull’isola e a fare i conti con loro stessi, il proprio passato, gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e anche improvvisi colpi di fulmine., ore 21.20:in Sud Ultima puntata Intrattenimento. Clementino e Lorella Boccia conduconopuntata dello show comico in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli. Insieme a loro, l’attore Maurizio Casagrande. Attesi in qualità di ...

Advertising

AnnaMancini81 : Stasera in tv martedì 7 giugno 2022 – Tutti i programmi in onda - Lenamiamar : Uno dei programmi preferiti di mia mamma. Per un attimo ho pensato ei Mamma stasera inizia #reazioneacatena, poi mi… - lagenda70889069 : Stasera in TV: i programmi di lunedì 6 giugno #programmi #tv -