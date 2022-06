Per dire addio alle forniture di gas dalla Russia servono due anni (Di lunedì 6 giugno 2022) “Nel secondo semestre del 2024, diciamo nell’inverno 2024-2025, dovremmo essere in grado di poter dire che non prendiamo gas dalla Russia”. È quanto ha detto, intervistato nel corso del Green & Blue Festival, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Gas Russia, Cingolani: “L’imperativo è togliersi dai piedi il carbone” Cingolani ha spiegato che l’obiettivo del Governo è essere “indipendenti dalla fornitura russa in 30 mesi, mantenendo comunque la rotta della decarbonizzazione al 55%”. “Credo che solo l’Italia sia in grado di farlo in questo momento in Europa” ha aggiunto. “Abbiamo siglato accordi con 6 Stati africani – ha spiegato il ministro riferendosi ancora alle forniture di gas russo -, sono circa 25 miliardi di metri cubi di gas, per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) “Nel secondo semestre del 2024, diciamo nell’inverno 2024-2025, dovremmo essere in grado di poterche non prendiamo gas”. È quanto ha detto, intervistato nel corso del Green & Blue Festival, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Gas, Cingolani: “L’imperativo è togliersi dai piedi il carbone” Cingolani ha spiegato che l’obiettivo del Governo è essere “indipendentifornitura russa in 30 mesi, mantenendo comunque la rotta della decarbonizzazione al 55%”. “Credo che solo l’Italia sia in grado di farlo in questo momento in Europa” ha aggiunto. “Abbiamo siglato accordi con 6 Stati africani – ha spiegato il ministro riferendosi ancoradi gas russo -, sono circa 25 miliardi di metri cubi di gas, per ...

