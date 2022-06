Milan, Botman dice la sua sulla trattiva: «Ci stiamo lavorando» (Di lunedì 6 giugno 2022) Botman apre sempre di più al possibile passaggio ai rossoneri. Le sue parole ai giornalisti olandesi fanno ben sperare il Milan Sven Botman ha parlato ai microfoni di ESPN. Di seguito le sue parole sul possibile passaggio al Milan. «Affare Milan? Ci stiamo lavorando. È difficile per me stare lontano dalle cose in questo momento, ne sento parlare quasi ogni giorno. Le cose sono in corso e spero che ci sia più chiarezza prima del pre-campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022)apre sempre di più al possibile passaggio ai rossoneri. Le sue parole ai giornalisti olandesi fanno ben sperare ilSvenha parlato ai microfoni di ESPN. Di seguito le sue parole sul possibile passaggio al. «Affare? Ci. È difficile per me stare lontano dalle cose in questo momento, ne sento parlare quasi ogni giorno. Le cose sono in corso e spero che ci sia più chiarezza prima del pre-campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

