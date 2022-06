Malore in Diretta per Massimo Giletti: Pubblico in Apprensione! (Di lunedì 6 giugno 2022) Colpi di scena a non finire nell’ultima Diretta di ‘Non è l’Arena‘, il programma in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti. Il conduttore, in collegamento da Mosca, ha avuto un mancamento proprio in Diretta Tv, ma non è stato l’unico colpo di scena della serata. Alessandro Sallusti, ospite della puntata, ad un certo punto ha abbandonato la trasmissione in polemica con il conduttore. Ma ecco quello che è accaduto! Massimo Giletti intervista la portavoce del ministro russo: Sallusti abbandona il programma L’ultima puntata di ‘Non è l’Arena‘ non è stata semplice per Massimo Giletti. Il conduttore era in collegamento da Mosca, dove ha intervistato la portavoce del Ministro degli esteri russo, la signora Maria Zakharova. In studio a Roma c’era invece la ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 6 giugno 2022) Colpi di scena a non finire nell’ultimadi ‘Non è l’Arena‘, il programma in onda su La7 e condotto da. Il conduttore, in collegamento da Mosca, ha avuto un mancamento proprio inTv, ma non è stato l’unico colpo di scena della serata. Alessandro Sallusti, ospite della puntata, ad un certo punto ha abbandonato la trasmissione in polemica con il conduttore. Ma ecco quello che è accaduto!intervista la portavoce del ministro russo: Sallusti abbandona il programma L’ultima puntata di ‘Non è l’Arena‘ non è stata semplice per. Il conduttore era in collegamento da Mosca, dove ha intervistato la portavoce del Ministro degli esteri russo, la signora Maria Zakharova. In studio a Roma c’era invece la ...

