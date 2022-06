La scuola canta: il 7 giugno alla Link Campus University va in scena il VokalFest Junior (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) - Il rettore Carlo Alberto Giusti: “Ci auguriamo che la rassegna diventi un appuntamento annuale” Roma, 6 giugno 2022.Sette cori scolastici e un coro interscolastico si esibiranno martedì 7 giugno, a partire dalle 17.30, nel cortile dell'Università Link Campus, a via del Casale di San Pio V 44. Si chiama "VokalFest Junior - La scuola canta" e sarà l'occasione per tornare ad ascoltare dal vivo le voci dei ragazzi degli istituti superiori di Roma e provincia dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia. Protagonisti dell'evento i cori del Liceo Scientifico Statale "Federigo Enriques" di Ostia, del Liceo Scientifico Statale "Vito Volterra" di Ciampino, del Liceo Artistico e Linguistico "Pablo Picasso" di Pomezia, del Liceo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) - Il rettore Carlo Alberto Giusti: “Ci auguriamo che la rassegna diventi un appuntamento annuale” Roma, 62022.Sette cori scolastici e un coro interscolastico si esibiranno martedì 7, a partire dalle 17.30, nel cortile dell'Università, a via del Casale di San Pio V 44. Si chiama "- La" e sarà l'occasione per tornare ad ascoltare dal vivo le voci dei ragazzi degli istituti superiori di Roma e provincia dopo la lunga pausa imposta dpandemia. Protagonisti dell'evento i cori del Liceo Scientifico Statale "Federigo Enriques" di Ostia, del Liceo Scientifico Statale "Vito Volterra" di Ciampino, del Liceo Artistico e Linguistico "Pablo Picasso" di Pomezia, del Liceo ...

